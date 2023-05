Entführen Westsachsen den Pokal aus Flöha?

Er ist eine Konstante im Frauenfußballteam der Spielgemeinschaft Fortschritt Glauchau/Lok Glauchau/FC Crimmitschau: Trainer Frank Meergans. Als die Mannschaft am 4. Juni 2017 den Kreispokal des Verbandes Zwickau, der damals zum bis dato letzten Male in Eigenregie durchgeführt wurde, in die Höhe stemmte, war er schon dabei. Nun...