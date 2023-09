Ersatzgeschwächt ins Spitzenspiel

In der Fußball-Landesklasse muss Oberlungwitz beim starken Aufsteiger in Stollberg antreten. Die Meeraner genießen zum dritten Mal in Folge Heimrecht.

Als Tabellendritter der Fußball-Landesklasse West tritt Oberlungwitz zum Spitzenspiel beim Vierten an. Dahinter lauert dann schon der Meeraner SV, der zu Hause auf den TSV Ifa Chemnitz trifft.