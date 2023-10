Erste RB-Spieler wieder im Training

Die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga am Sonntag, 14 Uhr gegen die Skywheelers des RSC Frankfurt wird für den in der Vorwoche von Corona ausgebremsten Aufsteiger RB Zwickau zu einer echten Herausforderung. Nachdem der Verein am vergangenen Donnerstag das für Samstag angesetzte...