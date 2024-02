Erster Testspielsieg für Lok in Lößnitz

Die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau scheinen so langsam in Fahrt zu kommen. Die Mannschaft hat am Samstag im dritten Testspiel nach der Winterpause ihren ersten Sieg erzielt. Beim Sachsenliga-Vertreter FC Lößnitz stand ein 1:0-Erfolg für Zwickau zu Buche. Das goldene Tor erzielte der 22-jährige Mittelfeldspieler...