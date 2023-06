ESV Lok dreht Rückstand nach der Pause

Mit einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen den Oberlungwitzer SV beendeten die Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntagnachmittag ihre Heimspiele in der aktuellen Landesklasse-Saison. Die Hausherren feierten damit im 15. Spiel auf eigenem Rasen den zehnten Sieg. Hinzu kamen in den vergangenen Monaten fünf Unentschieden im Sportzentrum...