ESV Lok streicht im Sachsenpokal die Segel

Fußball: Zwickaus Trainer Silvio Herbst spricht nach 0:2 gegen Syrau von einer verdienten Niederlage

Der ESV Lok Zwickau hat den Einzug in die dritte Runde des Fußball-Sachsenpokals verpasst. Bei Temperaturen von knapp 30 Grad verlor der ESV im Duell zweier Teams aus der Landesklasse West gegen den Aufsteiger SC Syrau mit 0:2 (0:2). "Wir sind verdient ausgeschieden. Von Beginn an haben wir viel vermissen lassen, was uns zuvor...