ETC-Duo kann auf WM-Einsätze hoffen

Mit Anastasia Gruß und Mathilda Heine kann sich ein Duo des ETC Crimmitschau Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Die beiden Eishockeyspielerinnen gehören ab Mittwoch zum Kader der deutschen U-18-Nationalmannschaft, die sich in Füssen auf die im Januar in der Schweiz anstehende Weltmeisterschaft vorbereitet. Bereits vor...