ETC-Trainer führen beim Freizeitcup

Der CCM-Hockey-Cup für Eishockey-Freizeitteams verspricht Spannung: Die Entscheidungen, wer das traditionsreiche Turnier gewinnt und wer auf den Medaillenrängen landet, fallen erst am letzten Spieltag am 23. Februar im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau. Die Trainer und Betreuer des ETC haben die beste Ausgangslage. Sie...