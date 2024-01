Ex-Aufsichtsratschef des Chemnitzer FC: Bei welchem Verein Knut Müller jetzt Schatzmeister werden möchte

Als Geschäftsführer der Müller Gusstechnik GmbH war der 51-Jährige auch im Gesellschafterkreis der CFC GmbH aktiv. Nun wird Knut Müller wohl bei einem anderen Klub Verantwortung übernehmen.

Ein (kleiner) Paukenschlag im Amateurfußball. Knut Müller, der ehemalige Aufsichtsratschef des Chemnitzer FC, will sich bei einem Landesligisten in den Vorstand wählen lassen. "Wie er gegenüber "Freie Presse" bestätigte, kandiert der 51-Jährige an diesem Freitag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung als Schatzmeister beim VfB...