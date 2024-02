Fairste Mannschaft fordert Spitzenreiter heraus

In der Fußball-Landesklasse West tritt der Oberlungwitzer SV am Sonntag beim ESV Lok Zwickau an. Für den Meeraner SV geht es gegen den Tabellennachbarn Stollberg um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Heiße Spiele stehen am Sonntag in der Fußball-Landesklasse für die Teams des Oberlungwitzer SV und des Meeraner SV auf dem Programm. Der OSV bekommt es im Westsachsenderby mit dem Spitzenreiter ESV Lok Zwickau zu tun, während die Meeraner gegen Stollberg unter Zugzwang stehen.