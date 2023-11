Familieneistag in Crimmitschau: So klappt es mit dem Eislaufen

Die „Freie Presse“ lädt am Samstag zum großen Familieneistag in Crimmitschau ein. Unsere Autorin hat dort im Kunsteisstadion als Kleinkind selber die ersten Schritte auf dem Eis gemacht, war später als Eisschnellläuferin aktiv und schreibt heute über die Eishockey-Profis der Eispiraten. Hier kommen ihre Tipps.

Selbst die Schlittschuhe schnüren, den Profis der Eispiraten Crimmitschau beim Training zuschauen und einen Blick in deren Kabine werfen - das alles ist am Samstag im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau zu erleben. Zum ersten Mal lädt die "Freie Presse" zum Familieneistag ein. Von 10 bis 17 Uhr öffnen sich die Tore zum Stadion, ehe ab...