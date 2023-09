Fans der Eispiraten Crimmitschau wollen mit Wette den ETC unterstützen

In der Öffentlichkeit ist Eishockey in Crimmitschau ein großes Ganzes. Um unter den Fans den Unterschied zwischen GmbH und Verein zu erklären, haben sich einige Anhänger eine besondere Aktion einfallen lassen.

In der Heinekurve ist das Stimmungsherz bei den Heimspielen der Eispiraten Crimmitschau. Erst am Sonntag machten die Anhänger dort ordentlich Lärm und hatten so sicherlich ihren Anteil am 5:4-Erfolg der Westsachsen gegen Ravensburg. Doch das Engagement der Fans geht über die Unterstützung in der Kurve mittlerweile weit hinaus. Mit den Kultras...