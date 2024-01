Fortschritt-Turniere mit Aufregung um ein Plakat

Hallenfußball: Glauchauer erwarten 40 Teams - Vermeintlicher Diebstahl erweist sich als Missverständnis

Am Wochenende wird der SV Fortschritt Glauchau die Turnhalle der Jakobus-Schule Mülsen in Beschlag nehmen. Und wie: Vier Turniere mit jeweils zehn Teams stehen auf dem Programm. Am Samstag kicken die E-Junioren (ab 8.30 Uhr) und Männer (14.30 Uhr), am Sonntag sind dann die D-Junioren (8.30 Uhr) und Frauen (14.30 Uhr) an der Reihe.