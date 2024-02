Hallen-Cup mit flexiblen Gastgebern

Beim traditionellen Wettbewerb des SV Fortschritt Glauchau in Mülsen sind 37 Teams am Ball gewesen. In drei der vier Turniere musste der Modus kurzfristig geändert werden.

Zwei Tage lang ging in der Turnhalle der Mülsener Jakobusschule die Post ab. Beim traditionellen Fußball-Hallen-Cup des SV Fortschritt Glauchau standen gleich vier Wettbewerbe auf dem Programm, für die jeweils zehn Mannschaften gemeldet hatten. Ganz so viele wurden es nicht. Statt 40 kickten am Samstag und Sonntag insgesamt 37...