Fortschritt verliert in Taucha

In der 2. Verbandsliga haben die Keglerinnen des SV Fortschritt Glauchau eine Auswärtsniederlage einstecken müssen. Beim KSV BG Taucha verloren die Westsächsinnen 2:6 (2847:2994). Die Punkte für Glauchau erspielten Jenny Wagner und Elisabeth Mothes in ihren direkten Duellen. Mit nunmehr 2:4 Zählern ist Fortschritt in der...