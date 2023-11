Fraureuther Handballer verpassen Revanche gegen Aue

Die BSG Wismut Aue ist für das Bezirksligateam des HC Fraureuth in dieser Saison bisher kein guter Gegner. Trotz der Niederlage überwogen am Ende die positiven Aspekte bei den Westsachsen, deren Verbandsliga-Frauen immerhin einen Punkt holten am Wochenende.

