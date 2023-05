Fraureuther nutzen ihren Heimvorteil

Robby Hupfer und André Haase vom RV Edelweiß Fraureuth haben ihren Heimvorteil in der Radball-Verbandsliga perfekt genutzt. Das Duo gewann in eigener Halle am Wochenende alle vier Spiele und steht damit nun an der Tabellenspitze. Vor den beiden letzten Spieltagen haben die Fraureuther sieben Punkte Vorsprung auf Rang 3, der nicht...