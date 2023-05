Fraureuther setzen ihre Siegesserie fort

Den Radballern André Haase/Robby Hupfer ist am 5. Spieltag der Verbandsliga in Gelenau (Erzgebirge) der 15. Sieg in Folge gelungen. Die zweite Mannschaft des RV Edelweiß Fraureuth steht damit kurz vorm Aufstieg in die Oberliga. Vor dem letzten Spieltag in drei Wochen haben die Fraureuther neun Punkte Vorsprung auf einen...