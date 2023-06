FSV Zwickau gibt Beginn der personellen Neuausrichtung bekannt

In einer Pressemitteilung informiert der FSV Zwickau am Samstagabend über den Beginn der personellen Neuausrichtung. So scheiden Vorstandssprecher Frank Fischer und der Aufsichtsratsvorsitzende Ingo Kursawe aus.

