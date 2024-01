FSV Zwickau gratuliert einstigem Europacup-Helden zehn Monate zu früh zum 75. Geburtstag

Der Fußball-Traditionsverein ist offenbar einer Fehlinformation im Internet aufgesessen. Warum er damit nicht allein dasteht und was der vermeintliche Jubilar dazu sagt.

Ludwig Blank nimmt die ganze Angelegenheit mit Humor. "Es ruft immer mal jemand am falschen Tag an. Aber so weltbewegend ist das jetzt ja auch nicht", sagt der Ex-Fußballer der BSG Sachsenring Zwickau bescheiden. In diesem Jahr waren aber selbst der FSV Zwickau und der Verein "Zwickauer Fußballgeschichten" zehn Monate zu früh mit den...