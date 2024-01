FSV Zwickau: Warum der Torwart den Sieg in Luckenwalde so geil fand

Benjamin Leneis sprach nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge von einem „großartigen Gefühl“. Das hatte auch mit seiner persönlichen Vorgeschichte zu tun.

Die Erleichterung stand Benjamin Leneis am Sonntagnachmittag in Luckenwalde ins Gesicht geschrieben. Nachdem der Torwart des FSV Zwickau am vergangenen Mittwoch im Testspiel gegen den VfB Auerbach noch viermal hinter sich greifen musste und an zwei Gegentreffern nicht ganz schuldlos war, hielt er im ersten Regionalliga-Punktspiel des Jahres seinen...