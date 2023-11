Fünf Titelgewinne für KSSV Zwickau

Die Boxer des KSSV Zwickau haben bei der Landesmeisterschaft in Eilenburg am Wochenende für ein überragendes Ergebnis gesorgt. "Wir waren mit fünf Titeln und zweimal Silber bei den Männern der erfolgreichste Verein", freute sich KSSV-Cheftrainer Frank Hillmer. Landesmeister in ihren Gewichtsklassen wurden Abdul Madarati (bis 51...