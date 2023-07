Fünftes Pocket- und Minibike-Rennen: Makellose Bilanz für den AMC Sachsenring in der Mülsener Arena E

Die Erwartungen des AMC Sachsenring haben sich am Wochenende mehr als erfüllt. Beim 5. Pocket- und Minibike-Rennen in der Mülsener Arena E feierten die Gastgeber die schon im Vorfeld erhofften Triumphe. So holten die Piloten des Hohenstein-Ernstthaler Motorsportclubs in allen Wertungen den Goldpokal und feierten zudem zahlreiche weitere...