Fußball: Oberlungwitzer wechselt zum Landesliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau

In der Hinrunde stand Abwehrspieler Nico Körner (Mitte, am Ball) noch für den Oberlungwitzer SV auf dem Fußballplatz – wie hier im Spiel gegen den ESV Lok Zwickau. In der Winterpause wechselt der 20-Jährige nun zu Landesligaspitzenreiter VfB Empor Glauchau. Bild: Andreas Kretschel