Fußball-Westsachsenliga: Dramatik in der letzten Minute des Topspiels

Der VfB Empor Glauchau II und Fortschritt Lichtenstein haben sich 2:2 getrennt. Dabei fiel der späte Ausgleich auf ungewöhnliche Weise. Wer von der Punkteteilung profitierte und wie die anderen Spiele liefen.

Jetzt ist es also passiert: Die bisher weiße Fußball-Weste von Fortschritt Lichtenstein in der Westsachsenliga hat den ersten Fleck abbekommen. Mit dem 2:2 (1:0) im Topspiel beim VfB Empor Glauchau II mussten die Schützlinge von Trainer Julius Michel nicht nur den ersten Punktverlust hinnehmen, sondern auch die Tabellenführung an Neuling...