Fußballschule des FSV Zwickau macht eine Woche beim SV Planitz Station

Für die vierte Woche der Sommerferien ist die Fußballschule des FSV Zwickau vom Westsachsenstadion auf den Sportplatz am Wasserturm umgezogen. In der Heimstätte des SV Planitz absolvierten 22 Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 14 Jahren täglich zwei Einheiten. "Am Vormittag steht in der Regel Stationstraining an, bei dem es zum Beispiel um...