Futsal-Spitzenspiel: Wo Hohenstein-Ernstthal seine Chance wittert

In der Bundesliga kommt am Samstag der Hamburger SV nach Westsachsen. Eine Schwachstelle wurde bei den Gästen bereits ausgemacht – doch wird sie auch genutzt?

Wenn es in der noch jungen deutschen Futsal-Geschichte so etwas wie ein „Gigantenduell“ gibt, trifft das am ehesten auf die nächste Partie im Hot-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal am Samstagnachmittag ab 16.15 Uhr zu. Dann steigt das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen HOT 05 Futsal und den Hamburger SV Panthers. Beide Teams mischen seit 2012...