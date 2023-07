Gersdorfer lebt Faustball-Leidenschaft bei Weltmeisterschaft aus

Vor einem Jahr sei ihm schon klar gewesen: Diese Faustball-Weltmeisterschaft der Männer 2023 in Mannheim will er vor Ort in vollen Zügen genießen. Gesagt, getan: Mike Braune, Abteilungsleiter und Spieler bei der SSV Blau-Weiß Gersdorf, führte sich das komplette Programm der Titelkämpfe zu Gemüte. "Gemeinsam mit meinem Sohn Matteo habe ich...