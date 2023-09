Glauchauer Herbstlauf: Startlisten füllen sich

Für die Veranstaltung am 29. Oktober liegen schon über 450 Meldungen vor

Die Vorbereitungen für die 36. Auflage des Glauchauer Herbstlaufes kommen langsam in die heiße Phase. Am 29. Oktober werden wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer an der Sachsenlandhalle erwartet. 454 Namen stehen für die kommende Auflage bereits in den Startlisten - rund ein Drittel der Vorjahreszahl von 1370.