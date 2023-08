Glauchauer kämpfen um Titel und Klassenerhalt

Gleich drei Teams des KSV Glauchau nehmen aktuell an der Deutschen Meisterschaft (DM) im Kanupolo teil. Ausgetragen wird sie erstmals in Köln auf der Regattabahn des Fühlinger Sees. Die U 16 der Glauchauer geht dabei nicht nur als Titelverteidiger in die Boote, sondern auch als Favorit auf den Titel. Dennoch werde es kein...