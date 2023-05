Glauchauer starten am Wochenende in die 1. Liga

Für die Herrenmannschaft des KSV Glauchau wird es am Wochenende ernst. Die Saison in der 1. Kanupolo-Bundesliga beginnt und die Westsachsen wollen sich in der höchsten Spielklasse Deutschlands behaupten. Mannschaftskapitän Chris Ziese blickt positiv voraus: "Alle Leistungsträger sind an Bord, es fehlen jedoch unsere Verletzten...