Glühweinlauf mit 60 Aktiven

Diese Resonanz konnte sich sehen lassen: 60 Starterinnen und Starter beteiligten sich am Sonntag am Glühweinlauf der TSG Glauchau mit Start und Ziel am Bismarckturm. Zur Auswahl standen Strecken über vier und zehn Kilometer - ohne Zeitmessung. "Etwa dreiviertel der Aktiven haben die längere Strecke absolviert", so TSG-Pressesprecher Matthias...