Groundhopper aus Glauchau: 28.000 Kilometer für den Fußball

Die Groundhopper - also Fans, die Spiele auf möglichst vielen Plätzen sehen möchten - wollen am Samstag den "Roten Hügel" in Meerane erobern. Unter ihnen wird auch ein 56-jähriger Glauchauer sein.

Die Zahlen sind beeindruckend. Allein in dieser Saison hat der Glauchauer Mike Walther 157 Fußballspiele gesehen. 116 verschiedene Plätze in neun verschiedenen Ländern hat er dabei besucht und knapp 28.000 Kilometer zurückgelegt. "Die bin ich allerdings nicht alle selbst gefahren. Oft bilden wir auch Fahrgemeinschaften", sagt der 56-Jährige.