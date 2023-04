Hält Werdau den Crossener Lauf auf?

Dmitrij Lascenko will von einer Crossener Favoritenrolle für das Endspiel des Marx Städter Kreispokals am Sonntag, 15.30 Uhr nichts wissen. Dass der TSV beide Punktspiele in der Westsachsenliga- Saison gegen den FC Sachsen 90 Werdau klar gewonnen hat (3:0/4:1), spielt für ihn mit Blick auf das Finale keine Rolle. "Ich erwarte einen...