HC Glauchau/Meerane behält im letzten Heimspiel die Oberhand

Es wurde nochmals eng in Hälfte 2 - am Ende konnten die Handballer des HC Glauchau/Meerane ihr letztes Saisonheimspiel in der Mitteldeutschen Oberliga an Himmelfahrt gegen den HSV Bad Blankenburg allerdings mit 31:27 gewinnen. Beim Halbzeitstand von 16:12 sahen die Gastgeber fast schon wie die sicheren Sieger aus. Doch Bad Blankenburg gab sich...