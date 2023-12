HC Glauchau/Meerane: Dramatik und ein unerwartetes Comeback beim Spiel in Bad Blankenburg

Die Auswärtspartie am Sonntag hat sich für den HC Glauchau/Meerane zum Spiegelbild der Hinrunde in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga entwickelt.

In der Handball-Oberliga ist der HC Glauchau/Meerane zum sechsten Mal in Folge ohne Punkte geblieben. Die Westsachsen hatten am Sonntagnachmittag bei der 30:31 (16:16)-Niederlage auswärts beim HSV Bad Blankenburg ganz viel Pech. Mit dem Ablauf der regulären Spielzeit entschieden die Referees - trotz der HC-Proteste - auf Strafwurf für Bad...