HC Glauchau/Meerane: Trotz zwei roter Karten gibt es einen Sieg im Handball-Krimi gegen Halle

200 Zuschauer haben ein Handball-Spiel mit einer Strafzeiten-Flut wie beim Eishockey und einen überragenden Torhüter Ludek Kylisek erlebt. Warum der Schlussmann nach der Partie kein Interview geben konnte.

Torhüter Ludek Kylisek pariert 18 Versuche. Rückraumspieler Vaclav Klimt erzielt 13 Tore. Das tschechische Duo des Handball-Oberligisten HC Glauchau/Meerane präsentierte sich beim 28:25 (15:14)-Sieg gegen den USV Halle in einer blendenden Verfassung. Und rückte damit die Leistung von Christian Staude etwas in den Hintergrund. Er sorgte in der...