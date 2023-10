HC Glauchau/Meerane: Warum Tim Drechsel am Samstag besonders im Blickfeld steht

In der Handball-Oberliga gehört am Samstag nur ein Linkshänder zum Kader des Teams aus Westsachsen. Nach vier Siegen in Folge fährt der HC als Favorit in die Glockenstadt.

Ohne Lukas Zauber fährt Handball-Oberligist HC Glauchau/Meerane zum Auswärtsspiel beim HSV Apolda. Er fällt am Samstagabend (Anwurf um 19.30 Uhr) aus beruflichen Gründen aus. Damit haben die Westsachsen mit Tim Drechsel nur einen Linkshänder zur Verfügung. Der Neuzugang, der bis zum Frühjahr noch zwei Klassen tiefer in der Verbandsliga...