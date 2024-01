HC Glauchau/Meerane: Weshalb Christian Staude in Köthen wieder fehlen wird

In der Handball-Oberliga tritt der HC am Samstag bei der HG Köthen an. Für Torjäger Vaclav Klimt wird es von den Hausherren wohl eine Sonderbehandlung geben.

Im Kader des Handball-Oberligisten HC Glauchau/Meerane wird Christian Staude fehlen. Der Routinier tauscht am Wochenende die Rollen – aus dem Spieler wird ein Zuschauer. Er hat Tickets für Partien der Handball-Europameisterschaft in Köln. „Das war schon länger geplant. Christian Staude hilft uns aktuell aus. Wir wissen, dass er an einigen...