HC-Reserve kommt unter die Räder

Die Verbandsliga-Handballer des HC Glauchau/Meerane II haben gegen den Tabellenzweiten Union Chemnitz die zweithöchste Niederlage der Saison kassiert. Nach der 19:30-Auswärtspleite reisten sie als Tabellenletzter und mit der fünften Niederlage in Serie im Gepäck zurück in die westsächsische Heimat. So klar wie die Vorzeichen...