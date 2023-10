HC-Team kommt in Apolda unter die Räder

Handball: Glauchauerund Meeraner müssen sich 22:34 geschlagen geben

Diesen sportlichen Ausflug nach Thüringen werden die Handballer des HC Glauchau/Meerane in unangenehmer Erinnerung behalten. Beim HSV Apolda verloren sie am Samstagabend in der Mitteldeutschen Oberliga überraschend klar mit 22:34 (8:16). Die zuvor viermal in Folge siegreichen Westsachsen konnten selbst in der Anfangsphase der...