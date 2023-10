HC will Freiberg nicht unterschätzen

Handball-Oberliga: Tabelle "noch ohne Aussagekraft"

Der Blick auf die Tabelle kann täuschen. In der Mitteldeutschen Handball-Oberliga tritt der HC Glauchau/Meerane (10. Platz/5:7 Punkte) am Samstag ab 20 Uhr bei der HSG Freiberg (14./0:8) an. Also bei einem Gegner, der verdammt schlecht in die Saison gestartet ist? "Das sehe ich überhaupt nicht so", widerspricht HC-Co-Trainer...