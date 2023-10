Heimliches Spitzenspiel in Glauchau

Fußball-Landesliga: VfB Empor vor einer Premiere

Obwohl Tabellenfünfter gegen -achter draufsteht, hat das Duell des VfB Empor Glauchau am Sonntag, 14 Uhr in der Fußball-Landesliga gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf einen Hauch von Spitzenspiel. Glauchau hat zuletzt inklusive Pokal vier Spiele in Folge gewonnen. Mit sieben Punkten aus drei Spielen kann sich aber auch die Bilanz...