Hohenstein-Ernstthaler toppt eigene Ziele

Rennfahrer Nico Müller hat seine bisher erfolgreichste Saison abgeschlossen. Auf Kampfansagen für 2024 verzichtet er aber.

Auf seine bisher erfolgreichste Saison kann der Hohenstein-Ernstthaler Rennfahrer Nico Müller zurückblicken. In dieser ging der 31-Jährige erneut in der International Road Racing Championship (IRRC) an den Start, bei der auf sonst öffentlich zugänglichen Straßenkursen gefahren wird. Am Ende sprang für ihn Platz 6 heraus. "Vor...