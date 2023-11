Hohenstein trifft auf Ex-Spieler

In der Futsal-Bundesliga ist HOT 05 am Samstag in Bielefeld gefordert. Die Westsachsen erwartetdort brasilianische Offensivpower - die sie nur allzu gut kennen.

Ein Wiedersehen mit guten Bekannten gibt es am Wochenende für das Hohenstein-Ernstthaler Team HOT 05 in der Futsal-Bundesliga. Denn vier Spieler, die in der Vorsaison noch Tore für die Westsachsen erzielten, spielen jetzt beim MCH Bielefeld, der am Samstag ab 18.30 Uhr der nächste Gegner der Hohenstein-Ernstthaler ist.