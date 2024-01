Hohenstein will Stuttgart nicht unterschätzen

Futsal-Bundesliga: HOT 05 ist beim Tabellenvorletzten in Baden-Württemberg in der Favoritenrolle

Nach einem spielfreien Wochenende in der Futsal-Bundesliga steht für das Team von HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal nun die Partie beim Stuttgarter FC, dem Meister von 2022, an. Die Schwaben sind aber längst nicht mehr die Größe, die sie in den ersten beiden Bundesligaspielzeiten waren. Aktuell ist der Stuttgarter FC mit lediglich...