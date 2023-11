Hohensteiner landet auf dem Podest

Jens Möbius vom TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal hat beim Landesranglistenturnier des Sächsischen Tischtennisverbandes in der Altersklasse 45 den zweiten Platz erkämpft. In Döbeln wurden zunächst in zwei Fünfer-Gruppen die jeweils drei Besten für die Finalrunde ermittelt. Möbius gewann alle vier Partien in seiner Gruppe...