Hohensteiner steht auf dem Podest

Aus dem Trio des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal hat Johannes Faltermaier beim Landesranglistenturnier der Jungen 19 in Döbeln am besten abgeschnitten. Faltermaier, der für den TTC nur in den Einzelkonkurrenzen an den Start geht und seine Punktspiele in Bayern bestreitet, gewann sechs seiner neun Begegnungen und wurde damit...