HOT-05-Kapitän an Sensation beteiligt

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft um Kapitän Christopher Wittig von HOT 05 Futsal hat am Sonntag eine Sensation geschafft. In Aschaffenburg wurde der zweifache Weltmeister Spanien, Zweiter der Weltrangliste, mit 3:2 besiegt. Außenseiter Deutschland ging durch ein Tor von Wittig (16.) in Führung. Im Kasten hielt Pavlos...