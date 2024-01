HSG behält im Derby die Oberhand

Ein spannendes Derby haben sich in der Handball-Bezirksklasse der Frauen die HSG Sachsenring und der HC Glauchau/-Meerane III geliefert. Der Tabellenführer lag im Lichtensteiner Sportzentrum in der ersten Hälfte zwar von Beginn an vorn, konnte das stark besetzte HC-Team aber nie abschütteln. Zur Pause stand es 15:13 für die HSG,...